Neue Notarzt-Helis für Knaus

Die ersten beiden Hubschrauber sind schon am Heliport in St. Johann gelandet, Stückpreis: 4,5 Millionen Euro! "Sie haben um 200 Kilo mehr Nutzlast, stärkere Turbinen und verbrauchen trotzdem um zehn Prozent weniger Treibstoff", berichtet Roy Knaus.

Noch im Dezember und im April folgen zwei weitere Exemplare, zu Jahresende 2018 die letzten beiden Heli. "Die kosten dann allerdings pro Stück sechs Millionen Euro, weil sie dann bereits über einen digitalen Autopiloten mit Schwebeautomatik verfühgen", so Roy Knaus: "Damit werden wir auf viele Jahre hinaus technisch an vorderster Front sein." Für Piloten im alpinen Gelände ein unschätzbarer Sicherheits-Vorteil.

Notarzt Georg Schreder hat mit Flugretter Gernot Halbwirth bereits Platz im neuen Helikopter genommen, der von Pilot Toni Rainer geflogen wird. Nur die Aufschrift "Martin 1" fehlt noch, der "Neue" wird aber bald regelmäßig im Pongau eingesetzt. Mit insgesamt 22 Hubschraubern und zehn Standorten in Österreich, der Schweiz und Italein zählt Knaus bereits zu den großen Unternehmen in Europa. "Vom Heli-Skiing in Island bis zum Wegebau in Polen sind wir überall unterwegs." Am kommenden Sonntag fliegt ein Knaus-Heli auch über Frankfurt: "Ein Montage-Flug bei einem Büro-Hochhaus, das nur Sonntags unbesetzt ist", so Knaus: "Zeit für unseren Einsatz."

Wolfgang Weber, Kronen Zeitung