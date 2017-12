Kraft nach erstem Durchgang in Nischnij Tagil 3.

Stefan Kraft liegt nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Skispringens in Nischnij Tagil an dritter Stelle. Der Salzburger, der am Vortag das Podest als Vierter nur um 0,1 Zähler verpasst hatte, rangiert nur 5,4 Punkte hinter dem führenden Deutschen Andreas Wellinger und 3,1 hinter Markus Eisenbichler. Samstag-Sieger Richard Freitag liegt als Vierter in "Lauerposition".