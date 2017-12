Benevento-Keeper trifft ins Tor, Milan blamiert!

Milan ist mittlerweile drei Ligaspiele sieglos. Der italienische Ex-Teamspieler Gattuso hatte beim Traditionsklub, der im Sommer 230 Millionen Euro in neue Spieler investiert hatte, erst zu Wochenbeginn den glücklosen Vincenzo Montella abgelöst. Milan ging in Benevento zwar durch Giacomo Bonaventura (38.) und Nikola Kalinic (57.) zweimal in Führung, kassierte in numerischer Unterlegenheit nach Gelb-Rot für Alessio Romagnoli (75.) aber noch den Ausgleich.

Mit 14 Niederlagen hatte Benevento einen Negativrekord für den schlechtesten Saisonstart in den fünf großen europäischen Ligen aufgestellt. Milan vermochte aber auch die vermeintlich kleinste Hürde nicht zu nehmen. Die Mailänder, in der Europa League gegen die Wiener Austria zweimal mit 5:1 siegreich, verpassten endgültig den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze. Der Rückstand auf Spitzenreiter SSC Napoli beträgt 17 Punkte.

Ergebnisse der 15. Runde:

Freitag

AS Roma - SPAL Ferrara 3:1 (2:0)

SSC Napoli - Juventus Turin 0:1 (0:1)

Samstag

Torino - Atalanta Bergamo 1:1 (1:0)

Sonntag

Benevento - AC Milan 2:2 (0:1)

Bologna - Cagliari

ACF Fiorentina - US Sassuolo

Inter Mailand - Chievo Verona

Sampdoria Genua - Lazio Rom

Montag

Crotone - Udinese

Hellas Verona - Genoa CFC