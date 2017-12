Eltern suchen mit rührender Anzeige seine Retter

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, wurde der 18-Jährige bereits von mehreren Ersthelfern versorgt. Und eben bei diesen will sich die Familie des jungen Burschen nun bedanken, schaltete dazu in der Lübecker Zeitung sogar eine Annonce mit einem Aufruf sowie einer Danksagung, wie mehrere deutsche Medien berichteten.

"Er war so erleichtert, als er nicht mehr alleine war"

"Wir würden uns gerne bei den Menschen bedanken, die den Mut hatten, anzuhalten, nachdem unser Sohn verunglückte. Ihm kam es vor wie eine Ewigkeit und er war so erleichtert, als er nicht mehr alleine war", ist in der Annonce zu lesen. Und weiter: "Leider kennen wir ihren Namen nicht, aber wir hoffen, sie auf diesem Weg erreichen zu können. Es geht ihm jetzt gut, alles wird heilen und Blech kann man ersetzen. Ihre Reaktion ist für uns unbezahlbar. Vielen, vielen Dank!"