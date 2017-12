Panik bei Konzert auf Wiener Mariahilfer Straße

Massenansturm, Polizeikette, Panik, Verletzte - was wie die Schlagwörter einer ausgearteten Protestaktion klingen, beschreibt in dem Fall ein Konzert des Hip-Hop-Musikers RAF Camora bei der Eröffnung des neuen Nike-Stores auf der Wiener Mariahilfer Straße. Die Aufregung unter den großteils jugendlichen Fans war aber so groß, dass Polizei und Rettung zu Hilfe gerufen werden mussten. Mehrere Jugendliche wurden notfallmedizinisch versorgt, drei Mädchen sogar leicht verletzt ins Spital gebracht.