Sexy Emily wälzt sich in Strapsen in Spaghetti

Dass man mit dem Essen eigentlich nicht spielen sollte, hat Emily Ratajkowski für den aktuellen Clip des "Love"-Adventkalenders einfach mal ganz frech ignoriert. Denn in dem Filmchen, das sich hinter dem dritten Fenster versteckt hielt, wälzt sich die sexy Britin einfach mal in Strapsen in Spaghetti. Was dabei herauskommt, ist Food-Porn der ganz besonderen Art ...