Eine Ära geht zu Ende: Köln feuert Peter Stöger

Stöger hatte die Kölner im Sommer 2013 in der zweiten Liga übernommen und auf Anhieb in die Bundesliga geführt. Dort gelang in der Vorsaison Platz fünf und damit die erste Europacup-Teilnahme des Klubs seit 25 Jahren. Seither ging es aber rapide bergab. In der laufenden Saison holten die Kölner in 14 Runden erst drei Punkte. Im letzten Spiel unter Stöger gab es am Samstag ein 2:2 beim Tabellendritten Schalke 04.