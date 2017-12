„Nicht wiederbeleben“-Tattoo als Ärzte-Dilemma

Was tun mit einem todkrank und bewusstlos eingelieferten, unbekannten Patienten, der ein unübersehbares Tattoo mit der Aufschrift "Nicht wiederbeleben" auf der Brust hat? Für die Ärzte der Uni-Klinik in Miami in den USA, die sich mit dieser Situation konfrontiert sahen, war dies ein echtes ethisches Dilemma. Denn ein Tattoo allein reicht juristisch nicht aus, einen Menschen unbehandelt sterben zu lassen. Selbst wenn wie in diesem Fall das "nicht" auch noch extra unterstrichen war.