Ex-Belvedere-Chefin soll 200.000 € zurückzahlen

Außerdem ist die Rede von zweifelhaften Kunstankäufen. 100.000 Euro soll die Ex-Direktorin für ein "Geisterbild" ausgegeben haben. Jenes Kunstwerk sei zwar gekauft, aber nie geliefert worden. Immer noch versuche das Haus, den Kauf rückgängig zu machen - bislang aber erfolglos. Bleibe die Rückzahlung undurchsetzbar, so will das Belvedere "eine Ersatzzahlung dieser in grob fahrlässiger Weise veranlassten Überweisung einfordern", zitiert die "Presse am Sonntag" ein Schreiben von Wolfgang Bergmann, dem wirtschaftlichen Geschäftsführer des Hauses.

Zudem werden Husslein Verfehlungen rund um die Ausstellung des Künstlers Ai Wei Wei im Sommer 2016 vorgeworfen. Damals soll ein Werk durch grob fahrlässige Behandlung zu Schaden gekommen sein, heißt es laut Zeitung in dem Schreiben weiter. Die Werke würden nicht zuletzt deswegen noch immer in Österreich festhängen. Die Kosten dafür und für die Reparatur des beschädigten Stückes belaufen sich laut Belvedere auf weitere 11.000 Euro, die von Husslein eingefordert würden.