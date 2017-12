Stögers Aus bei Köln wohl beschlossene Sache

Laut dem Medium soll eine Whatsapp-Nachrichte die Runde unter den Kölner Protagonisten die Runde gemacht haben. "Peter (Stöger, Anm.) und Manni (Schmid, Anm.) werden ab sofort nicht mehr unsere Trainer sein", hieß es darin angeblich. Stöger selbst meinte auf der obligaten Pressekonferenz nach dem Schalke-Spiel, eine Entscheidung werde "heute oder morgen" fallen.

Der Wiener war bei den Kölnern seit 2013 im Amt, hatte den FC 2014 in die Bundesliga und dort in der vergangenen Saison auf Platz fünf und in die Europa League geführt. "Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung", sagte Stöger nach seinem letzten Spiel für den FC gegen Schalke.