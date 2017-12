Trump: Flynn hat sich gesetzestreu verhalten

Trump-Schwiegersohn rückt in den Fokus

Kushner rückt in der Russland-Affäre immer stärker in den Blickpunkt. Nach US-Medienberichten war er eine treibende Kraft hinter Flynns Moskau-Kontakten im vergangenen Dezember. Kushner soll Flynn zu Gesprächen mit dem russischen Botschafter Sergej Kisljak über eine UNO-Abstimmung zu Israel angestiftet haben.