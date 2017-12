Straßburg blamiert Millionen-Truppe von PSG

Bei Paris spielten Mbappe und Star-Fußballer Neymar durch, Edinson Cavani kam in der 75. Minute.

PSG ist noch immer überlegener Tabellenführer, hatte vor dem Spiel von Salzburgs kommendem Europa-League-Gegner Marseille zehn Punkte Vorsprung auf die Südfranzosen. In der Champions League steht die Truppe bereits fix im Achtelfinale und praktisch als Gruppensieger fest. Am Dienstag kommt es in München zum Finale gegen den FC Bayern, der nur noch theoretische Chancen auf Platz eins hat.