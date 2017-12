Matthäus: „Am besten, Köln trennt sich von Stöger“

Was "Loddar" zu dieser klaren Aussage bewegte: "Stöger eiert herum, der Vorstand eiert herum, die Aussagen widersprechen sich. So ist Köln keine Einheit. Und deswegen ist eine Trennung am sinnvollsten."

FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle hatte zuvor, kurz vor Anpfiff der Schalke-Partie, gemeint, man werde von Spiel zu Spiel schauen und jetzt keine klare Aussage die Zukunft von Trainer Stöger betreffend fällen. Genau diese hätte sich Stöger aber erwartet (siehe Video oben). Wehrle verwies darauf, "dass wir vor einem wichtigen Spiel stehen. Es gebietet der Respekt gegenüber Peter Stöger, jetzt nicht die Trainerfrage zu klären. Wir werden uns am Montag wieder zusammensetzen."