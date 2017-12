Erstmals Zwillings-Engerl!

Wann kann man schon ein Engerl erhaschen oder gar fotografieren? Am Salzburger Christkindlmarkt ist das Selfie oder ein Schnappschuss der Besucher mit den weißen Flügel-Wesen wohl die Hauptbeschäftigung für Christkind und die vier Engerl. Das Christkind gibt, wie die "Krone" ja bereits berichtete, heuer die 18-jährige Johanna Schönthaler aus Saalfelden. Und weil ein Christkind ja bei den vielen tausenden Besuchern rund um den Dom nicht überall gleichzeitig sein kann, wird es von den vier Engerln unterstützt.

Das sind heuer neben Kathrin Heizinger aus Wals und Eva Reisenberger aus der Stadt Salkzburg auch die Zwillinge Victoria und Valerie Bieling aus Elixhausen. Alle sind voller Freude auf ihre himmlischen Auftritte, Samstag absolvierten sie den ersten Rundgang am Christkindlmarkt. "Spaß, viel Freude und eine unvergessliche Zeit", das erhoffen sich auch die beiden Zwillings-Engerl. An den Samstagen werden alle kleine Geschenke an die Besucher verteilen. Und jeweils Mittwoch ab 16 Uhr steigen dann die Wünsche ans Christkind mit den Luftballons in den Himmel.

Wolfgang Weber, Kronen Zeitung