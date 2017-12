Christkind für Diebesopfer

Mit einem Rucksack und Krücken als Gehhilfe betrat am Freitag eine 55-jährige Mindestpensionistin die H&M-Filiale am Grazer Hauptplatz. Die Frau wollte für 200 Euro Weihnachtsgeschenke einkaufen. Doch daraus wurde nichts: Plötzlich griff ein Unbekannter in den Rucksack und stahl ihr die Börse mit all ihrem Geld. Sofort eilten die Mitarbeiter zu ihr, trösteten die verschreckte und bitterlich weinende Frau, die nun in Geldnot steckt, keine Geschenke mehr kaufen kann. Es wurde auch sofort die Polizei verständigt, doch vom Dieb fehlt jede Spur.



In all der Not widerfuhr der 55-Jährigen aber enorme Herzlichkeit, wie uns ein zufriedener Ladenkunde und "Krone"-Leser mitteilte: "Die Filialleiterin und die Mitarbeiter gaben der Dame Geld, sodass sie sich eine Fahrkarte für die Heimreise leisten konnte."

Vielleicht geschieht ja bald ein Weihnachtswunder und die Dame darf sich über Gönner freuen, um ihre Lieben doch noch beschenken zu können...

Monika Krisper, Kronen Zeitung