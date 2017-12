LESEPASS Nummer fünf!

Es ist nur ein kleines Gutscheinheftchen, aber für viele Kinder ein großer Ansporn zum Lesen; der "Krone"-Lesepass, der zum 5. Mal aufgelegt wurde. Für jedes gelesene Buch dürfen sich die Kinder Stempel aus der Bücherei holen. Ist ein Bon voll, können sie ihn eintauschen. Am Affenberg Landskron, in der CineCity Bowling Arena, im Reptilienzoo Happ, der seit Beginn dabei ist. Natürlich machen die AK-Büchereien mit; der Alpen-Wildpark Feld/See, die Kids Krone, die Koralpe, ebenso die Wörthersee-Schifffahrt. Es gibt Karten für Erlebniswelt Eisenbahn, das Museum für Volkskultur in Spittal und die "Kids’Paks" von Subway.