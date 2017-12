Mit der „Krone“ zum 1. Ski Food Festival

Was erfreut das Herz des Wintersportlers mehr, als ein einzigartiges Gipfeltreffen der Genüsse in Kombination mit traumhaften Skipisten? Daher startet das Skigebiet Hochzillertal/Kaltenbach mit dem "1. Ski Food Festival" in die neue Wintersaison.

Spezialitäten aus sieben Ländern

Viele kulinarische Leckerbissen aus den Ländern Österreich, Deutschland, Italien, Spanien, Norwegen, Frankreich sowie aus der Schweiz können verköstigt werden. Und folgende Skihütten werden dafür umfunktioniert: sChic Bar bei der Talstation, sowie im Skigebiet die Kristallhütte, Wedelhütte, Marendalm, Firnhütte, Kaltenbacher Skihütte sowie der Zirmstadl. Die "Krone" verlost für Samstag, den 16. Dezember, und für Sonntag, den 17. Dezember, jeweils zehn mal zwei Tages-Skipässe inklusive Gratis-Kostproben der Spezialitäten.

Teilnahmeschluss ist am 7. Dezember

Wer an einem der beiden Tage unbedingt dabei sein möchte, schreibt einfach eine E-Mail mit dem gewünschten Tag (entweder Samstag oder Sonntag - beide Tage sind nicht möglich) im Betreff an: gewinnspiel.tirol@kronenzeitung.at Außerdem bitte unbedingt Vor- und Nachname, Adresse sowie Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden telefonisch verständigt, der Einsendeschluss ist Donnerstag, der 7. Dezember. Wichtig: Eine Barablöse ist nicht möglich. Viel Glück!

Jasmin Steiner, Kronen Zeitung