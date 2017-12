Imam plante Gewalt-Revolte in Grazer Gefängnis

Kritik an Islamischer Glaubensgemeinschaft

Die Kritik an der Islamischen Glaubensgemeinschaft fällt heftig aus. Justizminister Brandstetter greift durch: "Was mir fehlt, ist die Bereitschaft, zweckdienliche Hinweise nicht nur eigennützig in Buchform zu gießen, sondern diese auch mit Verantwortlichen des Strafvollzuges zu teilen."

Christoph Budin und Monika Krisper, Kronen Zeitung