Der Nikolaus soll seinen Bart behalten

Traditionen werden eben überall anders gelebt - und so ist die Vorgehensweise in den insgesamt 350 Kindergärten der Stadt Wien besonders skurril: Hier wird das Nikolaus-Fest am 6. Dezember zwar gefeiert - aber eben ohne Nikolaus. Die für die Kindergärten zuständige Beamtin Daniela Cochlar sagt: "Es kommt keine Person, die sich als Nikolaus verkleidet. Wir wollen den Kindern dieses magische Denken geben, damit sie ihre eigenen Vorstellungen ausleben können. Für manche ist der Nikolaus ein Mann mit Bart, für andere wiederum ein Engerl." Heißt: Auf diese Art und Weise gibt es praktisch ein Nikolaus-Verbot in den Kindergärten der Stadt Wien.

Genau das löst jetzt eine bundesweite Debatte aus - und zwar lautet die Frage: Ist es Kindern zumutbar, in das Gesicht eines bärtigen Mannes zu blicken, der einen Heiligen darstellt?