Zwei Bewohner vergiftet

Rettung in letzter Minute! In großer Gefahr waren Bewohner in Wels-Neustadt, wo eine defekte Gastherme die Atemluft mit giftigem Kohlenmonoxid verpestete. Wegen des komischen Geruchs wurde gerade noch rechtzeitig die Feuerwehr alarmiert. Zwei Welser kamen mit Vergiftungssymptomen ins Krankenhaus.