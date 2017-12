Ashley Graham heizt ihren Fans im Advent ein

Der Advent ist die besinnlichste Zeit im Jahr, geht es nach dem "Love"-Magazin aber wohl auch die sinnlichste. Hinter seinem legendären Adventkalender versteckt sich nämlich jeden Tag eine neue, heiße Überraschung. Adventzuckerl Nummer zwei ist Kurvensuperstar Ashley Graham, die nur in BH und Höschen in den Straßen von New York herumturnt.