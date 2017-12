Hamilton: „Ferrari? Kommt nicht in Frage!“

Lewis Hamilton will seine Karriere in der Formel 1 bei Mercedes beenden. "Ich bin stolz, bei Mercedes zu sein", betonte der vierfache Weltmeister in einem Interview der "Stuttgarter Zeitung" und der "Stuttgarter Nachrichten". "Ich hoffe, dass ich meine Karriere in einem Silberpfeil beende." Auf die Frage, ob ein Wechsel zu Ferrari für ihn infrage käme, antwortete der Brite: "Nein."