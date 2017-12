Bomben-Alarm in Potsdam: Weihnachtsmarkt evakuiert

Bombenalarm im deutschen Potsdam: Nach dem Fund eines möglichen Sprengsatzes ist am Freitagabend vor dem ersten Adventwochenende der Weihnachtsmarkt in der brandenburgischen Landeshauptstadt evakuiert worden. Experten der Bundespolizei machten einen verdächtigen Gegenstand unschädlich, der zuvor in einer Apotheke im Zentrum abgegeben worden war. Dabei handelte es sich nach Polizeiangaben um eine Blechdose, die mit Nägeln, Pulver und Drähten präpariert war.