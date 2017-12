Fünf Geschwister mussten vor Flammen flüchten

"Wir sind vorher schon mehr schlecht als recht über die Runden gekommen, aber jetzt wissen wir nicht weiter", seufzt die fünffache Mutter Nina (30) aus dem Zentralraum. Ende September brach im gemieteten Haus der siebenköpfigen Familie Feuer aus - eines der Kinder hatte wohl in einem unbeobachteten Augenblick gezündelt, die Matratze in Brand gesteckt. Binnen weniger Augenblicke breitete sich gefährlicher Qualm im Haus aus: "Mein Lebensgefährte hat noch versucht, mit einer Decke und einem Feuerlöscher die Flammen zu stoppen, aber es hat nicht funktioniert. Da haben wir alle Kinder geschnappt und sind hinausgerannt."

Qualm machte alle Möbel unbrauchbar

Die Feuerwehr löschte, doch es hatten sich auch Glutnester im Dach gebildet und der beißende Rauch hatte alle Möbel und Habseligkeiten unbrauchbar gemacht. Das Haus durfte anfangs nicht betreten werden und war unbewohnbar - die ganze Familie zog zur Tante: "Es war super von ihr, dass sie uns aufgenommen hat, obwohl sie auch nicht so viel Platz hat."

Nachwuchs braucht neues Wintergewand

Die fünf Kinder - Emely (10), Kimberly (9), Raphael (6), Leon (5) und Hannah (2) - haben den Schock mittlerweile ganz gut verkraftet. Die Eltern suchen nun nach einer neuen Bleibe, doch das Geld für Kaution, neue Möbel und Kleidung fehlt an allen Ecken und Enden, das Voest-Gehalt von Vater Martin (38) reicht in so einer Extremsituation einfach nicht mehr aus.

Finanzielle Hilfe für neuen Start ins Leben

Wenn Sie, liebe "Krone"-Leser, der siebenköpfigen Familie aus dem Zentralraum in ihrer großen Not einen Neustart ohne Schulden schenken wollen, dann spenden Sie bitte unter dem Kennwort "Brand" an unser "Krone"-Sonderkonto bei der Hypo Bank (Kontodaten siehe unten). Jeder Cent kommt ganz sicher bei den fünf Geschwistern an. Wir bedanken uns jetzt schon herzlich bei Ihnen!



