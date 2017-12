Wolf könnte laut Gentest auch Mischling sein

"Krone": Das Gutachten ist da, bestätigt es den Verdacht, dass es ein Wolf war?

Georg Rauer: Leider nicht. Es wurde ein sogenannter Haplotyp nachgewiesen, der bei Hund und auch Wolf vorkommt. Es könnte ein Mischling sein.



"Krone": Wie geht’s jetzt weiter?

Rauer: Es gibt weitere Untersuchungen und wir warten auf Vergleichsdaten aus Bayern, wo bekanntlich sechs Wölfe ausgebrochen sind und zwei noch fehlen. Dann können wir dies ausschließen oder eben zuordnen.



"Krone": Da der Wolf so dick und Menschen offenbar gewohnt ist, gibt’s noch eine Option.

Rauer: Dass es ein Mischling ist, der als Haustier gehalten wurde und ausgekommen ist. Das würde auch erklären, warum er so gut beieinander ist, obwohl auch das Winterfell aufträgt.



"Krone": Ist der Bad Zeller Wolf inzwischen ein weiteres Mal in Erscheinung getreten?

Rauer: Bei mir sind jedenfalls keine neuen Meldungen eingelangt, auch sonst wurde derzeit in Oberösterreich keine Sichtung angezeigt.

Markus Schütz, Kronen Zeitung