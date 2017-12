Wieder bewaffneter Überfall auf gleiche Tankstelle

Dieser Mann wusste genau, was er tat! Am Freitag, in aller Früh, wurde die A1-Tankstelle in Burgau zuerst ausgespäht und dann überfallen. Einer 42-jährigen Kassiererin wurde kurz nach Dienstbeginn eine Waffe vor das Gesicht gehalten und Geld gestohlen. Einen sehr ähnlichen Überfall gab’s erst im Februar an selber Stelle.