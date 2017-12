Freiwillige leisten Arbeit für eine Milliarde Euro

Am 5. Dezember ist der Tag des Ehrenamts, und Tausenden Steirern gebührt an diesem Tag nicht die Rute, sondern vielmehr großer Dank. Denn unser Sozialsystem würde schlichtweg kollabieren, wenn es diese Freiwilligen nicht gebe: Allein in unserem Bundesland ist unbezahlte Arbeit jährlich eine Milliarde Euro wert!