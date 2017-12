Basilika erstrahlt in neuem Glanz

Bis zur letzten Minute wird in Seckau noch gearbeitet und geputzt: "Wenn am Sonntag vorne die Ehrengäste hereinkommen, werden hinten die letzten Arbeiter hinausgehen", schmunzelt Architektin Elke Schmid, die die Renovierung der Basilika geleitet hat. Sie hat Grund, stolz zu sein: "Wir sind im Budget geblieben und rechtzeitig fertig geworden. Vor allem aber ist das Resultat so, wie wir es uns erhofft haben."

Von den Fresken bis zur Gruft - mehr als 80 Arbeiter und Restaurateure waren im Einsatz. Wenn man die Basilika nun betritt, stechen als erstes der neue, helle Bodenbelag und die neuen Sitzbänke aus Fichtenholz ins Auge: "Wir haben die romanische Brettbauweise übernommen, aber versucht, eine moderne Formensprache zu finden", so Schmid. Auch 128 neue Lichtquellen wurden installiert: "Es sind Strahler, wie sie auch in der Sixtinischen Kapelle verwendet werden. Sie werden per iPad gesteuert."

Zuletzt waren die Metallrestauratoren in der Basilika fleißig: Gitter, Kerzenleuchter etc. wurden in Kleinstarbeit gereinigt: "Der Verbrauch an Wattestäbchen war enorm." Bis Sonntag sind vor allem die Putzteams im Einsatz, ehe um 10 Uhr die Festmesse startet.

Start für das Jubiläumsjahr

Diese läutet auch das neue Kirchenjahr ein, das am ersten Adventsonntag beginnt - und damit auch das Jubiläumsjahr der Diözese Graz-Seckau. Auf den 22. Juni 1218 geht das erste Dokument zurück, das Seckau als Bischofssitz erwähnt. Unter dem Motto "Zukunft säen" sind für 2018 in der gesamten Steiermark Aktivitäten geplant.

Christoph Hartner, Kronen Zeitung