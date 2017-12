IS-Vize in Afghanistan wechselt zu den Taliban

Zwischen den Milizen gibt es unter anderem religiöse und weltanschauliche Unterschiede. Der IS will zum Beispiel ein globales Kalifat, während die Taliban über Afghanistan hinaus keine Eroberungspläne haben. Trotz mehrerer Angriffe der afghanischen und der US-Streitkräfte, bei denen laufend hochrangige Mitglieder der Terrormiliz getötet wurden, gab es in diesem Jahr wieder mehr Anschläge des IS in Afghanistan. Es gibt auch Berichte, wonach sich der IS über seine Basis im Osten des Landes ausbreitet.

Ex-Präsident Karzai macht USA für Erstarken des IS mitverantwortlich

Der frühere afghanische Präsident Hamid Karzai macht die USA für den andauernden Krieg und auch das Erstarken des IS in seinem Land mitverantwortlich. Die Aufstockung der US-Truppen in Afghanistan sei keine Lösung, sagte Karzai kürzlich in einem Interview, das die "Berliner Zeitung" brachte.