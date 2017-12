Missbrauchsskandal: Land sucht neue Heimplätze

Aus der von der Volksanwaltschaft wegen Belästigungsvorwürfen beanstandeten sozialpädagogischen Wohngemeinschaft im burgenländischen Bezirk Neusiedl am See sollen die zwölf burgenländischen Kinder und Jugendliche in andere Einrichtungen gebracht werden, sagte die leitende Sozialarbeiterin im Amt der Landesregierung, Bettina Horvath, am Freitag. Plätze seien zum Teil schon gefunden.