Türkis-Blau gibt Gas: Regierung am 20. Dezember?

Bei ÖVP und FPÖ zeichnet sich eine Regierungsangelobung am 20. Dezember ab. Dieser Termin "bietet sich an", sagte Nationalratspräsidentin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Freitag vor der Sitzung der Chefverhandler. FPÖ-Verhandler Norbert Hofer meinte dazu, wenn man sich bis dahin inhaltlich einig ist, werde es vor Weihnachten eine Angelobung geben. Inhaltlich steht am Freitag das Thema Umwelt auf dem Programm.