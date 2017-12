In diesen Fällen sagen wir Danke!

Hilfe in finanzieller Notlage

In eine finanzielle Notlage war Familie M. aus Niederösterreich geraten und bat uns deshalb um Hilfe. "Meine Frau braucht aufgrund ihrer schweren Erkrankung zusätzliche Therapien, die von der Krankenkasse nicht übernommen werden. Dadurch sind wir mit den laufenden Zahlungen im Rückstand und wissen einfach nicht mehr weiter", informierte uns Herr M., der sich rund um die Uhr um seine kranke Frau kümmert. Die Ombudsstelle der Pensionsversicherungsanstalt konnte in dem Fall helfen. Frau M. erhält nach Prüfung eine einmalige finanzielle Hilfe aus dem Unterstützungsfonds für die Bezahlung der offenen Rechnungen.

Probleme bei der Kreditrückzahlung

Monika S. aus Wien hatte Probleme mit der Rückzahlung der Raten für ihren Kredit. Sie wandte sich aus diesem Grund hilfesuchend an das Kundenservice ihrer Bank - leider ohne Erfolg. "Ich habe nur ein geringes Einkommen und weiß beim besten Willen nicht mehr, wie ich die hohen Raten bezahlen soll", teilte uns Frau S. völlig verzweifelt mit. Auf die Anfrage der Ombudsfrau hat die Santander Consumer Bank kundenfreundlich reagiert und kommt unserer Leserin nun mit einer Senkung des Kredit-Zinssatzes entgegen.