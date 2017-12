Verklärte Modelwelt bei „Austria‘s Next Topmodel“

Nackte Tatsachen als Quotenmacher

Mit der Realität des Modelbusiness hat ANTM (so die knackige Abkürzung unter Fans) natürlich wenig zu tun. Schon für Folge eins hagelte es Kritik, sogar von ausländischen Medien. Splitterfasernackt mussten die Neo-Models da mit ihren Kollegen vor der Kamera auf Tuchfühlung gehen. Es kullerten Tränen - und so geht es weiter: Nackte Haut ist gefragt, gepimpt mit roten Lack-Overknees (für die Burschen!). Da lassen sich sogar Kandidaten zu Kritik hinreißen. "Das ist erniedrigend", wetterte etwa Edvin. Zickereien müssen her, denn - so Hoermanseder: "Wir sind hier nicht beim Nächstenliebe-Seminar."