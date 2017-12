Lenker schlittert mit Lkw über Straßenböschung

Ausnahmezustand auf Österreichs Straßen: Durch winterliche Wetterbedingungen und schneebedeckte Fahrbahnen ist es am Freitagmorgen zu zwei Unfällen gekommen. In Kärnten kam ein Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und stürzte fünf Meter in eine Straßenböschung. In Niederösterreich kollidierten zwei Pkw.