Ein Funken Wärme: „Mama, mir ist kalt!“

Die kleine Emily kam vor sechs Jahren mit der schweren Krankheit Tetraparese auf die Welt, die ihren Körper lähmt. Schrittweise wird es schlimmer. Ihre Mama, Daniela O. (35), kämpft seit Emilys Geburt wie eine Löwin. Der Papa ist gegangen, Emily braucht sie rund um die Uhr, Therapien fressen das Minibudget auf. Und obwohl Emilys Bruder Raffael (18) als Lehrling hilft wo er kann, das Ende jedes Monats beginnt für die kleine Familie in Wien bereits ab dem 15. An dem Tag, an dem Daniela die Heizrechnung nicht mehr bezahlen konnte und Emily sagte, "Mama, mir ist kalt", wandte sich Daniela an die Caritas. Und die konnte, Dank Ihrer Unterstützung, helfen.

Wie "Ein Funken Wärme" Betroffenen hilft, zeigt auch folgender Falll: