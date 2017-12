Ligety rudert zurück: Sölden-Kritik „war Scherz“!

Bis zum Schluss arbeitet Marcel Hirscher in den USA intensiv daran, seinen Rückstand im Riesentorlauf zu verringern. Am Sonntag wird in Beaver Creek erstmals abgerechnet. "Es ist ein gutes Stück vorwärtsgegangen, aber es bleibt einiges zu tun", sagte der Weltmeister. Der Riesentorlauf in Beaver Creek war in den vergangenen sieben Jahren stets eine Angelegenheit zwischen Hirscher und Ted Ligety. Seit 2010 haben nur der US-Amerikaner (5) oder der Österreicher (2) dort gewonnen. Nach seiner Kritik an der Sölden-Absage ruderte Ligety kurz vor dem ersten RTL-Rennen der Saison zurück: "War ein Scherz!"