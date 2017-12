Giftiger Zucker

So war es auch im Fall von Birkenzucker, auch bekannt als Xylitol. Er findet immer öfter Einzug in die heimischen Küchen, da er weniger Kalorien hat und besser für die Zähne sein soll. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit wird viel mit Birkenzucker gebacken. Viele Menschen wissen allerdings nicht, wie brandgefährlich er für Hunde ist. Denn schon in geringen Mengen wirkt Xylitol tödlich für unsere Vierbeiner.

In letzter Zeit haben sich Un- und sogar Todesfälle in Zusammenhang mit dem Süßstoff gehäuft, etwa wenn Hunde Bäckereien vom Tisch gestohlen haben. Viele Leser baten uns, auf diese Gefahr hinzuweisen. Andere warnten vor irren Tierquälern, die Birkenzucker als Giftköder für sich entdecken könnten. Tatsächlich sollen in Oberösterreich bereits zwei Vierbeiner mutwillig mit Xylitol ermordet worden sein.

Für uns eine schwierige Situation: Sollen die unzähligen ahnungslosen Tierhalter über die Gefahr aufgeklärt werden - im Risiko, dass ein paar wenige Hundehasser auf fatale Ideen kommen? Wir haben uns für die Aufklärung entschieden, dennoch bleibt ein bitterer Beigeschmack. Sie sehen, das Richtige zu tun ist nicht immer einfach.

Übrigens: Aktuelle Giftködermeldungen können Sie sich unter www.giftwarnung.info direkt aufs Handy schicken lassen.

Maggie Entenfellner, Kronen Zeitung