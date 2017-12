St. Pöltens Hofbauer: Elfer-Tor nach Auto-Schock

Gesagt, getan, großer Jubel danach. Aber natürlich noch weit weg von Euphorie: "Wir haben Schwung aufgenommen, den gilt es jetzt zu nützen", so der Goldtorschütze, ehe er in die Nacht abtauchte: Auto abholen in der Nähe von Alland, 300 Euro Strafe. Zahlt sich mit einer Siegesprämie leichter.

Hannes Steiner, Kronen Zeitung