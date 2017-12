Djuricin sauer: „Ewig schau ich nicht mehr zu!“

Nur gingen gegen Altach die offensiven Ideen aus. Prosenik ist kein Thema, soll im Winter gehen. Ob Sportchef Bickel nachrüstet, lässt er offen: "Wir beobachten immer den Markt." Nach der zweiten Heimpleite in Folge kämpfte aber auch er mit der Frustbewältigung. Die beiden Elfer waren korrekt, die Torraub-Ausschlüsse von Petsos und Bolingoli (je ein Spiel Sperre) diskutabel. Damit sahen in dieser Saison bereits sieben Rapidler glatt Rot, so oft wie alle anderen Bundesligisten zusammen. Womit man in Hütteldorf hadert. Verständlich.