Tiger Woods beim Comeback mit guter Startrunde

Ein Bogey am 15. Loch verhinderte eine noch bessere Platzierung von Woods. Der Engländer Tommy Fleetwood lag im Albany Golf Club nach der Auftaktrunde mit 66 Schlägen allein in Führung.

"Für mich war das großartig, ich habe ja so lange nicht mehr gespielt und hatte echt Spaß", sagte Woods. Mit Blick auf den Turnierverlauf und seine Form gab er aber auch zu: "Ich weiß nicht, was ich so drauf habe."

Der 14-fache Major-Champion wird derzeit nur noch auf Position 1.199 der Weltrangliste geführt. 683 Wochen lang war Woods die Nummer eins. Nach seiner vierten Rückenoperation versucht er nun die Rückkehr.

Letzter Turniersieg im Jahr 2011

Vor genau zwölf Monaten wagte Woods nach einer Rücken-OP und 15-monatiger Pause an gleicher Stelle schon einmal das Comeback. Im Februar musste er dann bei der Dubai Desert Classic nach der Auftaktrunde aufgrund starker Rückenschmerzen aufgeben. Es folgte im April der vierte Eingriff am lädierten Rücken. Zuletzt hatte Tiger Woods sein Turnier im Jahr 2011 gewonnen.