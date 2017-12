Geldbuße nach Verbrühungsfall in Oberösterreich

Bei dem Fall im September - wir berichteten - war der 42-Jähriger aus einer Wohngruppe in Oberneukirchen bei einem Gruppenurlaub in Tirol nichtsahnend in zu heißes Badewasser gestiegen. Der Mann, der seit seiner Geburt durch Sauerstoffmangel geistig beeinträchtigt und am Stand eines Fünfjährigen ist, erlitt damals schwere, zweitgradige Verbrühungen an den Füßen und am Unterleib.

Christoph Gantner, Kronen Zeitung