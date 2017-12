Japans Kaiser Akihito dankt am 30. April 2019 ab

Japans Kaiser Akihito wird am 30. April 2019 abdanken. Das hat Regierungschef Shinzo Abe am Freitag nach einem Treffen mit dem Monarchen mitgeteilt. Es ist das erste Mal seit mehr als 200 Jahren, dass ein Kaiser in Japan abdankt. Den Thron soll dann Akihitos ältester Sohn, Kronprinz Naruhito, übernehmen.