Argentinien stellt Suche ein: Crew vermutlich tot

In dem durchsuchten Gebiet sei kein Wrack gefunden worden, sagte Balbi weiter. Die internationalen Rettungsbemühungen hätten aber schon doppelt so lange gedauert wie die geschätzte Überlebensdauer in einem U-Boot, das nicht auftauchen könne. Laut Balbi beginnt nun eine neue Phase bei der Suche nach der "ARA San Juan". Die Marine werde 450 Kilometer vor der Küste Patagoniens weiter nach dem U-Boot suchen. An der Suche beteiligen sich 28 Rettungsschiffe und neun Flugzeuge aus aller Welt mit insgesamt rund 4000 Einsatzkräften.