Black Wings verteidigen mit 5:4 in Salzburg Rang 3

Die Black Wings Linz haben am Donnerstag mit einem 5:4-Erfolg bei Red Bull Salzburg den dritten Rang in der Erste Bank Eishockey-Liga (EBEL) verteidigt. Die Gäste ließen sich im packenden Schlussdrittel trotz einer nahenden Overtime nicht aus dem Konzept bringen: Corey Locke sorgte 38 Sekunden vor Ende mit seinem siebenten Saisontreffer zum 5:4 noch für die Entscheidung in regulärer Spielzeit.