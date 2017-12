Adventlichter am Christkindlmarkt in Villach

Wenn man über den verschneiten Villacher Hauptplatz spaziert, den Duft von Glühmost und Weihnachtskeksen in der Nase, kann man den Advent in jeder Zelle seines Körpers spüren. Hier stehen die Besinnlichkeit und das Miteinander, um das es in der Vorweihnachtszeit geht, noch im Mittelpunkt.