EU und Großbritannien über Brexit-Zahlungen einig

Status der in Großbritannien lebenden EU-Bürger noch unklar

Die finanziellen Verpflichtungen Großbritanniens gehören zu den drei Knackpunkten in den Verhandlungen. Daneben ringen beide Seiten besonders um die Frage der Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und der Republik Irland. Dort soll es auch künftig keine Grenzkontrollen geben. Zudem geht es in den Gesprächen um den künftigen Status der in Großbritannien lebenden EU-Bürger. Die 27 verbleibenden Staaten fordern von der Regierung in London Entgegenkommen bei allen drei Themen, bevor die Gespräche über die künftigen Handelsbeziehungen aufgenommen werden können.