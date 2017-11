Schörghofer im RTL von Beaver Creek NICHT am Start

"Mein Ziel ist Olympia. Überhaupt möchte ich noch mehrere Saisonen fahren,", erklärte der Riesentorlauf-Spezialist aus Filzmoos in Colorado. Schörghofer laboriert schon seit Jahren an den Problemen im rechten Knie und hatte sich deshalb wegen einer Knorpelfaktur nach der vergangenen WM-Saison in Hochrum auch einer Arthroskopie unterzogen. In Vail hat Schörghofer in den vergangenen Tagen mehrere Trainingsläufe absolviert, drei Tage vor dem ersten Saison-Riesentorlauf gab er aber w. o. "Ich bin eigentlich guter Dinge in die USA geflogen. Leider ist mein Knie aber nicht so weit, um vorne mitzufahren", erklärte der vierfache WM-Medaillengewinner. "Nur am Start zu stehen, ist nicht mein Ziel", betonte er.