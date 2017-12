Cocktails aus Freistadt mit Feuer und Rauch

Geschmack und Show

In der Rezeptesammlung verrät der Mühlviertler, wie easy es geht, mit wenig Aufwand raffinierte Cocktails zu zaubern. Das Buch wendet sich nicht nur an Profis, sondern auch an jeden Hobby-Mixer, der seine Gäste abseits von Schirmchen und aufgesteckter Kirsche begeistern möchte. Dennoch betont Stefan Haneder: "Ein Drink muss aber immer gut schmecken, sonst bringt die Show nichts." Sein Buch (168 Seiten) gibt´s im Trauner Verlag um 29,90 Euro.

Andi Schwantner, Kronen Zeitung