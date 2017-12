Bedingte Haft für perversen Spielplatz-Schreck

"Wieso treibt sich ein erwachsener Mann auf Kinderspielplätzen herum?", will der Rat Donnerstag beim Prozess in Klagenfurt von dem Gailtaler wissen. Dieser ist zwar geständig, will über die Vorwürfe gegen ihn aber nicht wirklich reden. Er fühle sich von Kindern erregt, sei deshalb auch schon in Therapie, heißt es.

Eine Rückfalls- oder gar Gefährlichkeitsgefahr sei nicht abzuschätzen. "Ich meide jetzt Spielplätze, damit nicht wieder etwas passiert", sagt er selbst. Denn er hat Kindern nachgestellt, hat sich vor ihnen selbst befriedigt und sie dadurch natürlich verängstigt. Auf seinem Handy wurden überdies "erschreckend grausliche" Kinderpornos gefunden.

Das Urteil, ein Jahr bedingt, ist dem Entwicklungsgrad des jungen Mannes angepasst. "Wenn noch etwas passiert, dann müssen Sie sofort ins Gefängnis!", ermahnt ihn der Richter.

Kerstin Wassermann, Kärntner Krone