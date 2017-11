Deutschland schränkt Beziehungen zu Nordkorea ein

Rakete mit großer Reichweite getestet

Nordkorea hatte am Dienstag allen internationalen Warnungen zum Trotz eine Rakete mit besonders großer Reichweite getestet. Laut Angaben des Pentagon legte die Interkontinentalrakete vom Typ Hwasong-15 rund 1000 Kilometer zurück und schlug dann im Japanischen Meer ein. Die Führung in Nordkorea reklamierte am Mittwoch, das Land sei nun in der Lage, die gesamten USA mit Interkontinentalraketen zu erreichen.